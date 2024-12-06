Giyilebilir Servet, Gören Tekrar Tekrar Baktı! Dikimi 8 Ay Sürdü, Ağırlığı Tam 30 Kilo

İstanbul’da bir fuarda 1 milyon dolardan satışa çıkarılan gelinliği görenler gözlerine inanamadı. 30 kilogram ağırlığındaki gelinliğin dikimi tam 8 ay sürdü. İşte herkesi şaşırtan o gelinlik…

Çok sayıda modacının ürettiği gelinlikler, İstanbul Yenikapı’da düzenlenen gelinlik fuarında, sergilendi.

Fuarın en dikkat çeken tasarımı ise 8 ayda dikilen, 30 kilogram ağırlığındaki değerli taşlarla işlenmiş gelinlik oldu. Modacı Neşe Parlak tarafından pırlanta, elmas, yakut, inci, swarovski ve kristal taşlarla işlenerek dikilen gelinlik 1 milyon dolarlık fiyatla satışa çıkarıldı.

“GELİNLİĞİN SÜRECİ 8 AY SÜRDÜ”

Modacı Neşe Şafak, gelinliğin tasarım süreci hakkında şunları anlattı: 8 aylık bir sürede yapıldı. Hepsi el emeği olduğu için 8 ay süre aldı. Üzerindeki taşlar ancak kesilip pırlanta olduğu için, elmas olduğu için, kristal olduğu için, aqua marinler, safirler. Bunlar hep tek tek kesilip yapılıyor ancak kuyumcular da öyle o şekilde hazırladılar, malzeme oldukça kaliteli. Dikiş de aynı şekilde kaliteli. Yani bu gelinliğin süreci 8 ay sürdü şimdilik buradayız. 1 milyon dolar olmasının sebebi elmaslar, pırlantalar, kristaller orijinal olduğu için.

Kaynak: DHA