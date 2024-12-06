22 Kişi Hayatını Kaybetmişti... İstanbul'da Büyük Operasyon! 28 Bin 400 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi, 9 Kişi Gözaltında

İstanbul'da sahte alkolden 22 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonda 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildiği. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İstanbul’da 22 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan olay sonrası sahte alkol üreten ve piyasaya sürenlere yönelik operasyonlar hızlandırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda yaklaşık 15 milyon lira piyasa değerinde 28 bin 400 litre sahte alkol ve 15 bin 150 sahte bandrol ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 9 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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