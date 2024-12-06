ALES 3 Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava giren binlerce kişinin heyecanla beklediği süreç, bugün son buldu.

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ALES 3 Sonuçları Açıklandı

17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) sonuçları açıklandı.

ÖSYM, sosyal medya hesabından ALES/3 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonucunu öğrenmek isteyenler, sonuçlara T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi ile ÖSYM’nin resmi sitesinden erişebilecek.

ALES 3 Sonuçları Açıklandı - Resim : 1

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 2024-ALES/3, 81 ilde, 92 sınav merkezinde, 486 bina ve 6 bin 760 salonda uygulandı. 2024-ALES/3 sonuçları, bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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