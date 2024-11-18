Antep Fıstığı Krizi Büyüyor! İtalya'dan Sonra Almanya da Türkiye'ye İade Etti

Türkiye gıda kriziyle boğuşurken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı ifşa listeleri vatandaşlarda endişeye neden oldu. Türkiye'de satılan ürünlerin yanı sıra ihraç edilen ürünlerde de skandallar bitmiyor. İtalya'ya gönderilen Antep fıstıklarında karaciğer kanseri riskini artıran aflatoksinin, izin verilenden 7 ila 9 kat fazla olduğu tespit edildi. Tespit edilen yüksek aflatoksin oranı nedeniyle ürünler sınırda durdurularak geri gönderildi.

İtalya'dan sonra Almanya da ihraç edilen Antep fıstıklarını Türkiye'ye iade etti. Haberi Avrupa Gıda Uyarı Sistemi (RASFF) duyurdu.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus türü mantarlar tarafından üretilen toksik bileşiklerdir ve genellikle kuruyemişler, tahıllar ve yağlı tohumlar gibi tarımsal ürünlerde bulunur. İnsan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olan bu toksinler, özellikle karaciğer kanseri riskini artıran kanserojen özellikleri nedeniyle gıda güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu sebeple, gıda ürünlerinin aflatoksin seviyelerinin titizlikle izlenmesi, tüketici sağlığı ve tarımsal ihracat açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem