Türkiye Onu Konuşmuştu... Barış'tan Ailelere Tavsiye: 'Küçükken Çocuklara Telefon Vermeyin'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 50 yaşındaki Semra Özbay ve oğlu 23 yaşındaki Barış Özbay, Hatay’ın Defne ilçesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden Barış, üniversite eğitimini yarıda bırakıp sürekli bilgisayar ve telefonla vakit geçirmeye başlamış, sanal dünyaya bağımlı hale gelmişti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış’ın hayatına yeniden başlaması için ilk adımı attı. Uzun bir aradan sonra duş alıp tıraş olan ve kişisel bakımları yapılan Barış’ın evi de temizlenip boyandı, sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Hatay'da uzun bir aranın ardından duş alıp, tıraş olan ve evinden çıkan telefon bağımlısı Barış Özbay, ailelere tavsiyede bulundu

Barış Özbay, gün boyunca yalnız olduğunda 24 saate kadar telefon ve bilgisayarda vakit geçirebildiğini belirterek, gelecek nesillerin kendisi gibi olmaması için ailelere tavsiyelerde bulundu. Tüm gün yapacak bir şey yoksa 24 saat durmadan telefonla oynayabildiğini söyleyen Barış Özbay, "Sabah uyanıyorum, yemeğimi yiyorum, tuvalete gidiyorum ve sonra gelip oturuyorum. Bunları yapana kadar 1 saat geçiyor. Uykum varsa uyuyorum. Telefonla oynuyorum. Ben de internet olmadığı için annem olmayınca ve telefonda da bir şeyler yoksa duvarları veya televizyonu izliyorum. Zamanın geçmesini bekliyorum." dedi.

'24 SAAT TELEFONLA OYNAYABİLİRİM'

"İnternet varsa sabaha kadar oturuyorum ve oynuyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor. Ne kadar geç yatarsam o günü yaşamamış olurum." ifadelerini kullanan Özbay, telefonla oynamadığı zamanlarda uyuduğunu, televizyon veya dışarıyı izlediğini söyledi. "Sadece boş olduğumda telefonu elime alıyorum. Tüm gün boşsam 24 saat telefonla oynayabilirim." diyen Özbay, "Arkadaşımın bilgisayarı var, bilgisayarda tek kişilik oyunlar oynuyorum. Çevrimiçi oyunları sevmem, sosyallik hiç benlik değil. İnsanlarla uğraşmayı sevmiyorum. Oyunlarla uğraşmayı sevmediğim için hileli oyunlar oynuyorum. Benim sevdiğim şey, insanların hayatlarını görmek. Benim hayatım yok diye seviyorum sanırım. Oyunlarda da oyuna odaklanmıyorum daha çok oyunun hikayelerine bakıyorum. Bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.

Özbay, "Küçükken çocuklara telefon vermeyin, büyüdükten sonra verin" sözleriyle ailelere seslendi.

AİLELERE TAVSİYE

Telefon bağımlılığıyla ilgili ailelere tavsiye veren Özbay, "Gençlere tavsiye vermeyeceğim. Şimdiden ellerinde telefon varsa bırakın diyemem, artık ellerinde telefon olduğu için geç oldu. Ailelere tavsiye verebilirim. Küçükken çocuklara telefon vermeyin, büyüdükten sonra verin. Arkadaşlarıyla çıkıp sokakta oynasın diyeceğim ama telefonu arkadaşlarına da veriyorlar. O zaman da oynayacak arkadaşları kalmıyor. Benim telefonum lise bittiğinde bile yoktu. Büyüyünce telefon aldım. Çocuklara kendi telefonlarınızı vermeyin. Bence böyle olması lazım." dedi.

'BENİ BELİRSİZLİK KORKUTUYOR'

Özbay, dışarı çıkıp sosyalleşmeyi sevmediği için telefonla oynadığını söyleyerek, "Hayat bana sıkıcı geliyor. Oyun, dizi ve filmlerin belirli senaryoları vardır. Bir dizi veya filmi izlediğimde sonrasında ne olacağını rahat şekilde tahmin edebiliyorum. Bu durum da çok hoşuma gidiyor. Gerçek hayat bu şekilde değil, ne olacağını tahmin edemiyorsun. Bu belirsizlik korkutuyor. Bir işe girmek veya insanla tanışmak hiç istemiyorum. İnsanlar çok korkunçlar. İnsanların ne olacağı belli değil ve kafaların içinde neler olduğunu bilemezsin. Yabancılarla tanışmak hiç istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA