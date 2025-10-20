İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! Divan Otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, İfadeye Çağrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü İBB soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Koç Holding’e bağlı Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

‘Şüpheli’ sıfatıyla ifade verecek

GEÇEN YIL GÖREVE GELMİŞTİ

Son dört yıldır Setur'da Turizm'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Murat Tomruk, Aralık 2024’te otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu'nun yeni Genel Müdürü olmuştu.

Divan Grubu'nun Genel Müdürü Murat Tomruk

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu Murat Tomruk, University of Massachusetts'de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania'da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem'de Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükselen Tomruk, bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu'nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, son dört yıldır Setur'da Turizm'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu.

