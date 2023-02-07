Depremde yaralanan vatandaşların İstanbul'da tedavileri sürüyor

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7, Elbistan'da da 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan bazı vatandaşlar, gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi.

Yaklaşık 45 depremzede, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi gibi çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA