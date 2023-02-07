Depremden 30 saat sonra aynı aileden 2 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 30 saat sonra anne ve kızı yaralı kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Depremden 30 saat sonra aynı aileden 2 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te, Merkez Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen anne Rabia Yılmaz ile kızı Gülben, yaklaşık 30 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Yılmaz ailesinden yaklaşık 1 saat önce enkazdan çıkarılan Aysu Yılmaz'ın da Rabia Yılmaz'ın kızı olduğu öğrenildi.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

Deprem üzerinden 30 saat geçti: Tek bir yardımın gitmediği enkazlar var, yardım çağrıları yapılıyor!Deprem üzerinden 30 saat geçti: Tek bir yardımın gitmediği enkazlar var, yardım çağrıları yapılıyor!Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Azerbaycan yardım ekipleri deprem bölgesinde Azerbaycan yardım ekipleri deprem bölgesinde
Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli
Müdahale edilmeyen apartmanlar var: AFAD bağış istedi, vatandaş 'deprem vergileri nerede' dedi AFAD bağış istedi, vatandaş 'deprem vergileri nerede' dedi
Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı