Deprem üzerinden 30 saat geçti: Tek bir yardımın gitmediği enkazlar var, yardım çağrıları yapılıyor!

Birçok ilde halk kendi imkanlarıyla enkazdan yakınlarını çıkarmaya çalışırken, bazı bölgelere hiçbir yardımın ulaşmadığı da ifade edildi. Büyük felaketin üzerinden 30 saat geçmesine rağmen yeterli yardımın sağlanmamış olması da tepki çekti. Yıllardır toplanan vergilerin nereye gittiğini soran vatandaşlar, AKUT'un neden kapatıldığını da sordu.