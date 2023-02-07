Deprem üzerinden 30 saat geçti: Tek bir yardımın gitmediği enkazlar var, yardım çağrıları yapılıyor!
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki deprem, Türkiye'nin yüreğini yaktı. 10 ili etkileyen, binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremin ardından tek bir yardımın gitmediği enkazların olduğu ifade edildi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ülkede herkesin canını yaktı. Deprem sonrası yaşanan trajedi ise saatler geçtikçe katlanarak arttı.
Depremin etkilediği 10 ilden yardım çığlıkları yükselirken, yıkılan bina sayısı 5 bin 775 olarak açıklandı. Depremde yıkılan binlerce binaya rağmen, arama kurtarma ekiplerinin yetersizliği de ortaya çıktı.
Birçok ilde halk kendi imkanlarıyla enkazdan yakınlarını çıkarmaya çalışırken, bazı bölgelere hiçbir yardımın ulaşmadığı da ifade edildi. Büyük felaketin üzerinden 30 saat geçmesine rağmen yeterli yardımın sağlanmamış olması da tepki çekti. Yıllardır toplanan vergilerin nereye gittiğini soran vatandaşlar, AKUT'un neden kapatıldığını da sordu.
Arama kurtarma çalışmalarının yetersizliğinin yanında enkazdan kurtarılan depremzedelerin aç olduğu, yiyecek ve su sıkıntısı yaşadığı da belirtildi. Çetin kış şartlarının da eklendiği felakette, bölge halkıyla birlikte yakınları da eli yüreğinde beklemeye başladı.