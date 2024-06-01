Haziran ayında budanması gereken bitkiler. Birçok kişi önemsemiyor ama gerekliymiş

Unutmayın, bahçenizde bulunan bitkilerin düzenli bakımı ve budaması, onların uzun ömürlü olmaları ve göz alıcı bir görünüme sahip olmaları için oldukça önemlidir. Bu nedenle Haziran ayında bahçenizde bulunan bitkileri düzenli bir şekilde budayarak, onların sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olabilirsiniz.

kocaeligazetesi.com.tr sitesinden; İbrahim Tınaztepe, Haziran ayında budanması gereken meyve ağaçlarıyla ilgili detayları paylaştı. İşte o yazı

Saygıdeğer okuyucularım; Bu yazımda sizlerle Haziran Ayında meyve ağaçlarına yapılacak yeşil budamayla ilgili bilgileri paylaşacağım. Haziran Ayında elma, armut, erik, şeftali, Trabzon hurması, kayısı, nar, ayva, diğer bazı meyve ağaçlarında, bağlarda ve fındıklarda da yeşil budama yapabiliriz. Yeşil budama yapmakla meyve kalitesinin artmasının yanında meyve ağaçlarının uzun ömürlü olmasına, sağlıklı olmasına ve zirai mücadele yaparken zirai mücadele masraflarının daha azalmasına ve ayrıca bu işler için harcanacak zamanın da kısalmasına sebep olacaktır.

Şöyle ki; yeşil budamayla ağacın üzerinde bulunan lüzumsuz fazla dallar atıldığından ağaç fazla yorulmayacak ve ömrü uzayacaktır. Ayrıca lüzumsuz dalların alacağı kuvveti meyveler alacağından meyveler de daha iri olacaktır. Meyvelerin renkleri ve tatları da istenilen kaliteye uygun olarak gelişeceklerdir. Zirai mücadele yaparken lüzumsuz dallar kalmadığından dolayı az ilaç harcanacaktır. Bunun yanında lüzumsuz işçilik harcanmayacağından dolayı işçilikten de önemli ölçüde tasarruf sağlanacaktır. Ancak yeşil budama doğru ve bilinçli bir şekilde yapıldığı zaman faydalı olacaktır.

Aksi halde tam tersine zararı olacaktır. Yeşil budamaya başlandığında öncelikle ilk yapılacak iş, ağacın iç kısmını kaplayan, lüzumsuz olan obur dalları almaktır. Daha sonra ağacın iç kısmında kalan ve sıkça bulunan ufak dalları almaktır.

Ancak ufak dalları alırken çok dikkatli olmalı ve ağacın içini tamamen boş bırakmamalıdır. Aksi halde güneş ışıkları direkt ağacın gövdesine vuracağından dolayı gövdesindeki kabukların yanmasına ve uzun vadede ise ağaçların tamamen kurumasına dahi sebep olabilecektir. Ayrıca yeşil budamanın yanlış yapılması, dalların lüzumundan fazla alınması, ağaç üzerinde bulunan meyvelerin fazla güneşten etkilenerek yanmasına, pişmesine, gelişememesine ve bundan dolayı da kalitenin düşmesine sebep olabilecektir.

Ayrıca yeşil budamayı bazı süs bitkilerinde de uygulamak, oldukça faydalı olacaktır. Bilhassa külleme hastalığına yakalanma riski fazla olan oya ağacı gibi süs bitkilerinde çok sık ve çiçek açmayacak ufak dallarının aralanarak seyrekleşmesi hem bitkinin külleme hastalığına karşı atılacak ilaçların daha etkili olmasına, hem de çiçeklerinin sağlıklı ve kaliteli bir şekilde açmasına katkı sağlayacaktır. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…