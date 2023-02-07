Müdahale edilmeyen apartmanlar var: AFAD bağış istedi, vatandaş 'deprem vergileri nerede' dedi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tablo giderek ağırlaşıyor. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, saat 22.09'da yaptığı açıklamada can kaybının bin 762'ye yükseldiğini 12 bin 68 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Tatar, 5 bin 606 binanın ise yıkıldığını bildirdikten sonra AFAD'ın bağış hesabını hatırlattı. 'Dayanışma kültürü'ne vurgu yapan Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bağış yapmak isteyen vatandaşların AFAD'ın web sayfasında bulunan Twitter hesabından da yayınladığımız farklı farklı bankalar üzerinden bağış yapabilecekleri hesaplar var. Bu bağışların koordineli bir şekilde yürütülmesi ve afet bölgesine doğru şekilde ulaştırılması için tek elden yapılması gerekiyor. Bunun koordinasyonunu yapan kurum AFAD'ımız. Şu ana kadar 250 milyon TL'si Aile ve Sosyal Bakanlığı'ndan 100 milyon AFAD'dan olmak üzere 350 milyon lira acil yardım ödeneği sevk edilmiş durumda.”

83 MİLYAR TL TOPLANDI

Halk TV'den Dilara Şimşek'in haberine göre; 17 Ağustos 1999 depreminin ardından ekonomik kayıpları gidermek için geçici olarak uygulanmaya başlanan, sonrasında ise kalıcı hale getirilen ‘deprem vergisi’ ile 1999-Temmuz 2022 arasında 83 milyar 621 milyon 940 bin lira vergi toplandı. Tatar’ın ‘bağış’ açıklamasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı ‘Deprem vergilerine ne oldu?’ sorusuyla tepki gösterdi.

Sosyal medyada yer alan tepkilerden bazıları şöyle:

20 yıldır deprem vergisi ödüyorum, Kızılay benden hala yardım istiyor. Yetmiyorsa vergiyi arttırın ama bunu yapmayın, ayıptır günahtır yazıktır.

88 milyar tl. özel iletişim vergisi olarak geçen vergi bu. buna rağmen deprem olduğu an hatlar kilitleniyor. 88 milyar tl. bu bütçeyle hiç bilgi ile ben bile daha iyisini yapardım.

Afad 350 milyon tl acil deprem ödeneği aldığını belirtiyor, ancak 1999-2022 yilları arasında 88 milyar tl deprem vergisi toplanmış. Nerede geri kalan para?

Yıllarca yol yaptık alkışla köprü yaptık alkışla hastane yaptık alkışla dediniz inşaat yapılan araziler uygun mu bakmadınız işini bilen insanların sözünü dinlemediniz sadece görselliğe odaklandınız üstüne 20 yıldır deprem vergisi alıyorsunuz bu kadar insanın ölmesi kader değil!!!

24 yıldır bu ülkede deprem vergisi veriyoruz, deprem oluyor tekrar topluyoruz topla topla yetemiyoruz yol yaptı diyorsun yollar çöküyor havaalanı çöküyor, hastane çöküyor! O unufak dağılan evleri milyonlarca liraya satıyordunuz! İnsanlara mezar oldunuz! Gün yüzü göremeyin!

“VERGİLER YOL OLDU”

644 kişinin yaşamını yitirdiği Van depreminin ardından dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Deprem vergileri nerede" diye sorulmuş, Bakan Şimşek toplanan paraların duble yollarda kullanıldığını açıklamıştı.