Ankara İtfaiyesi Kahramanmaraş’ta: 20 can enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’nin birçok şehrini etkileyen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Ankara...

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Ankara İtfaiyesi Kahramanmaraş’ta: 20 can enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’nin birçok şehrini etkileyen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Ankara İtfaiyesi ekipleri, göçük altında kalan 20 canı kurtardı.

Türkiye’yi yasa boğan haberin alınmasının ardından hava ve kara yoluyla deprem bölgesine gönderilen Ankara İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta sürdürdükleri çalışmalarda göçük altında kalan 20 canı kurtararak hayata tutunmalarını sağladı.

 
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