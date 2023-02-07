Kahramanmaraş'ta Hamdibey Apartmanı'na hala müdahale edilmedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 381'e yükseldi. Öte yandan hala enkaz altında olanlar var. Şehirde, Hamdibey Apartmanı’na hala müdahale edilmediği bildirildi.

Son Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Hamdibey Apartmanı'na hala müdahale edilmedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 381'e yükseldi. 20 bin 426 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. 

Öte yandan hala deprem bölgelerinde müdahale edilemeyen, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler var.

Kahramanmaraş’ta, Adem Bayır, Ayşe Bayır, Emre Bayır ve Eren Bayır’ın enkaz altında bulunduğu Hayrullah Mahallesi, Sandalzade Bulvarı, Hamdibey Apartmanı’na hala arama kurtarma ekiplerinin müdahale etmediği bildirildi.

Deprem felaketinde ikinci gün: 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyorDeprem felaketinde ikinci gün: 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyorGündem
Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Twitch yayıncısı Kırmızı Kep, depreme canlı yayında yakalandı: Haber alınamıyor Twitch yayıncısı Kırmızı Kep, depreme canlı yayında yakalandı: Haber alınamıyor
PKK/YPG'li teröristler Öncüpınar Hudut Karakolu'na roketatarla saldırdı PKK/YPG'li teröristler Öncüpınar Hudut Karakolu'na roketatarla saldırdı
1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm 1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm
FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
AKP'li Mehmet Metiner'den 'çaresiziz' diyen depremzede vatandaşa tepki çeken yanıt: Adıyaman'ımızı yeniden onaracak reisimiz var AKP'li Mehmet Metiner'den 'çaresiziz' diyen depremzede vatandaşa tepki çeken yanıt
Açılışını AKP'li belediye başkanının yaptığı site depremde yerle bir oldu Antakya'daki site depremde yerle bir oldu