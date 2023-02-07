Kahramanmaraş'ta Hamdibey Apartmanı'na hala müdahale edilmedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 381'e yükseldi. 20 bin 426 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi.

Öte yandan hala deprem bölgelerinde müdahale edilemeyen, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler var.

Kahramanmaraş’ta, Adem Bayır, Ayşe Bayır, Emre Bayır ve Eren Bayır’ın enkaz altında bulunduğu Hayrullah Mahallesi, Sandalzade Bulvarı, Hamdibey Apartmanı’na hala arama kurtarma ekiplerinin müdahale etmediği bildirildi.