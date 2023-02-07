İşte yakınınızdaki depremleri öğrenebileceğiniz anlık takip uygulamaları
Türkiye'nin tamamının fay hatlarıyla çevrili olması nedeniyle art arda yaşanan depremler hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. İşte yaşadığınız bölgedeki deprem risklerini anlık olarak takip etmenize olanak sağlayan en iyi mobil uygulamalar...
Deprem Bilgi Sistemi
Deprem Bilgi Sistemi, Türkiye genelindeki depremlerin canlı olarak izlenmesi için oluşturulan uygulamalar arasında. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD verilerini kullanan sistemde veriler 10 saniyede bir yenileniyor.
Özellikleri:
10 saniye aralıklarla deprem bilgilerini otomatik yenileme
Hissedilme ihtimali yüksek (4<) depremlerin anında bildirimi
Haritada depremin merkez üssünü detaylı inceleme
Depremleri düşük, orta ve yüksek şiddetlerine göre filtreleme
Depremlerin şiddet haritalarını inceleyebilme
Kandilli ve AFAD verilerini aynı anda görüntüleme
Yalnızca Android işletim sistem.
Deprem Ağı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın geliştirmiş olduğu eAFAD uygulaması, deprem bilgilerini kullanıcılara bildirim olarak haber veriyor.
Afet ve acil durumlarda telefonla yardım ekiplerine ulaşmayı sağlayan ve en yakın toplanma alanlarını gösteren uygulamada, afet eğitim videoları da yer alıyor.
Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor.
Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.
AFAD Acil uygulamasında, afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor ve afetzedenin buraya ulaşabilmesi için yol tarifi yapılıyor.
Toplanma alanına gidemeyecek durumda olanlar ise gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı başlatabiliyor.
Çağrı başlatıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlanılıyor, bundan sonra afetzedenin durumunu kısaca anlatan butonlar kullanılabiliyor.
Kişi konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki acil durum cümleleri kullanılarak mesaj yoluyla yardım alınabiliyor.
Android ve iOS uyumlu.
Deprem Ağı
En kapsamlı deprem uygulaması olduğunu ifade eden Deprem Ağı, dünyanın pek çok ülkesindeki sismik dalgaların oluşumu öncesi vatandaşlara uyarı gönderiyor. Ağın tespit etmiş olduğu depremi anlık olarak bildiren uygulama; hissedilen depremin bildirilmesine ve iletişimin kesilme derecesine geldiği acil durumlarda diğer insanlarla haberleşme sağlanmasına yardımcı oluyor. Deprem tespit edildiği takdirde konumunuzu, seçtiğiniz kişilere SMS olarak gönderiyor.
Özellikler:
Akıllı telefon ağlarını kullanarak depremlerin gerçek zamanlı tespiti
Saniyeler önce deprem uyarısı
Hissedilen depremlere dair kullanıcı raporları
Güçlü bir depremden sonra akraba ve arkadaşları bulmak için Güvenlik Kontrolü işlevi
0.0 büyüklüğünden başlayarak ulusal ve uluslararası sismik ağlardan elde edilen deprem verileri
Depremler sırasında bilgi alışverişi için sohbet odaları
Ses sentezleyici ile deprem bildirimleri (ücretli)
Artırılmış gerçeklik ile deprem görüntüleme (ücretli)
Acil durumlarda sohbet mesajı önceliği (ücretli)
Android ve iOS uyumlu.
LastQuake
LasQuake uygulaması, depremi hissedenlerin duygu ve düşüncelerini aktarmasına imkan sağlayan bir uygulama. Anket özelliği ile inoaktif kullanıcıları birbirleri ile iletişime geçerek haberleşme sağlayabiliyor. Vatandaşlar, bulundukları bölgelerden fotoğraf ve video paylaşımı yapabiliyor.
Özellikleri:
Gerçek zamanlı bilgi ve veri
Kişiye göre özelleştirilebilen uyarılar (Yıkıcı Depremler, Yakınınızdaki Depremler)
Depremi yaşayanlar tarafından yapılmış olan yorumlara, fotoğraflara ve videolara erişim
Bilgilerin sosyal medya üzerinden paylaşılabilmesi
Deprem sonrası güvenlik önlemleri
Android ve iOS uyumlu.