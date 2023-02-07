Emniyet: Depremden sonra provokatif paylaşım yapan 90 hesap tespit edildi 4 kişi gözaltına alındı

Emniyet, yaptıkları sanal devriye sonucu deprem sonrası provokatif paylaşımda bulunan 90 sosyal medya kullanıcısının tespit edildiğini, 4'ünün gözaltına alındığını belirtti. AYM, "sanal devriye"yle ilgili düzenlemeyi iptal etmişti.

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Emniyet: Depremden sonra provokatif paylaşım yapan 90 hesap tespit edildi 4 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem sonrası sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 90 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve dört şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

"İŞLEMLER DEVAM EDİYOR"

EGM'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır.

Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, cumhuriyet başsavcılıklarınca alınan talimat gereği dört şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer hesap yöneticileri ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir."

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 Emniyet'in yaptığı "sanal devriye" Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmişti. Ancak Emniyet, AYM'nin kararını görmezden gelerek, bu uygulamayı devam ettiriyor.

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