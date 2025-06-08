Tüm Sokak Bu Sesle Uyandı! Kendisini Sakat Bırakan Adamı 2 Sene Sonra Buldu ve...

Kırıkkale'de bir kişi, iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle bacaklarından vurarak sakat bırakan şahsı, sokak artasında silahla vurarak ağır yaraladı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden şahsın hayati tehlikesinin bulunurken, saldırgan da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tüm Sokak Bu Sesle Uyandı! Kendisini Sakat Bırakan Adamı 2 Sene Sonra Buldu ve...
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Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi Eyüp Sultan Camii önünde bir saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki yıl önce pompalı tüfekle yaraladığı H.M. ile arasında husumet bulunan M.Ö., gece saatlerinde buluştu. Çıkan tartışmanın büyümesinin ardından H.M., yanındaki tabancayla M.Ö.'ye ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden M.Ö. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Tüm Sokak Bu Sesle Uyandı! Kendisini Sakat Bırakan Adamı 2 Sene Sonra Buldu ve... - Resim : 1

'TEHDİT' İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.M.'yi kısa sürede gözaltına aldı. İddiaya göre, H.M.'nin olaydan bir süre önce M.Ö. tarafından tehdit ve hakarete uğradığı, tartışmanın ise bu nedenle silahlı kavgaya dönüştüğü öne sürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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