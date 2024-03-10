Torpil ve kopyaya onay veren Diyanet'e göre alkollü içki üreten, taşıyan, servis edenler 'lanetlenmiş!'

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tartışma yaratan fetvalarına bir yenisi daha eklendi.

Daha önce torpille işe girmenin "helal kazanç" olduğunu savunarak "İşe nasıl girdiği ile elde ettiği kazancını farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir" diyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, içki servis eden çalışanları hedef aldı ve yeni iş aramalarını söyledi!

"VEBALİ VAR"

İçkili yerde çalışanların gelirden istifade ettiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kazanılan ücretin helal olsa da, yapılan işte vebal bulunduğunu söyledi.

Bozkurt, alkollü içecek satan ya da servis eden kişilere, “Helal kazancına vebal (yasaklara uymayan kişilere verilen ceza) gelmesin diyorsan başka iş ara” önerisi yaptı.

Diyanet TV’de “Diyanet’e Soralım’’ programına katılan Bozkurt’a bir seyirci “Alkol satışı olan bir otel ya da markette çalışsak, aldığımız maaşta sakınca olur mu?" diye sordu.

Sözcü'nün haberine göre Bozkurt “Sadece içene değil, üretene, ürettirene, taşıyana, sunana, kendisi için taşıtana, servis edilene, hatta bunun parasını değerlendirene ve parasından istifade edenin hepsini peygamberimiz lanetliyor. ‘Allah’ın rahmetinden uzak olsunlar’ diyor. Böyle bir müessesede çalışan insan da bir şekilde alkol gelirinden istifade ediyor. İstemese de direkt olmasa da bu işin içerisinde” açıklaması yaptı.

"YENİ İŞ ARAYIN"

Bozkurt alkollü yerde çalışan ancak alkolle ilgisi olmayan insanlara yeni iş aramaları önerisinde de bulunarak şu sözleri sarf etti:

“Bu durumda olan insanın oraya verdiği emek veya mesaisinin karşılığında aldığı ücret kendisine helaldir. Ama yapılan işlerden mesuliyeti, vebali yoktur diyemeyiz. Alternatif iş bulana kadar orada çalışabilir. Ama ‘Helal kazancına dolaylı da olsa vebal olmasın istiyorum’ diyorsa alternatif işlere baksın.”