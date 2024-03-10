Torpil ve kopyaya onay veren Diyanet'e göre alkollü içki üreten, taşıyan, servis edenler 'lanetlenmiş!'

Diyanet'in tartışmalı 'fetvaları'na yenisi eklendi. Torpille işe giren ve kopya çekip sınav kazananların aldıkları maaşın "helal" olduğunu söyleyen Diyanet’in Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, alkollü içecek üreten, taşıyan, satan ve servis edenlere "lanet" edildiğini savundu.

Son Güncelleme:
Torpil ve kopyaya onay veren Diyanet'e göre alkollü içki üreten, taşıyan, servis edenler 'lanetlenmiş!'

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tartışma yaratan fetvalarına bir yenisi daha eklendi.

Daha önce torpille işe girmenin "helal kazanç" olduğunu savunarak "İşe nasıl girdiği ile elde ettiği kazancını farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir" diyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, içki servis eden çalışanları hedef aldı ve yeni iş aramalarını söyledi!

Böyle buyurdu Diyanet! 'Torpille işe girenin kazancı helal'Böyle buyurdu Diyanet! 'Torpille işe girenin kazancı helal'Güncel

"VEBALİ VAR"

İçkili yerde çalışanların gelirden istifade ettiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kazanılan ücretin helal olsa da, yapılan işte vebal bulunduğunu söyledi.

Bozkurt, alkollü içecek satan ya da servis eden kişilere, “Helal kazancına vebal (yasaklara uymayan kişilere verilen ceza) gelmesin diyorsan başka iş ara” önerisi yaptı.

Kindar nesil böyle yetiştiriliyor...Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 4-6 yaş Kuran kursu açılışında böyle dedi: 'Hainlik yapanlara nefret besleyen gençler olsun'Kindar nesil böyle yetiştiriliyor...Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 4-6 yaş Kuran kursu açılışında böyle dedi: 'Hainlik yapanlara nefret besleyen gençler olsun'Güncel

Diyanet TV’de “Diyanet’e Soralım’’ programına katılan Bozkurt’a bir seyirci “Alkol satışı olan bir otel ya da markette çalışsak, aldığımız maaşta sakınca olur mu?" diye sordu.

Sözcü'nün haberine göre Bozkurt “Sadece içene değil, üretene, ürettirene, taşıyana, sunana, kendisi için taşıtana, servis edilene, hatta bunun parasını değerlendirene ve parasından istifade edenin hepsini peygamberimiz lanetliyor. ‘Allah’ın rahmetinden uzak olsunlar’ diyor. Böyle bir müessesede çalışan insan da bir şekilde alkol gelirinden istifade ediyor. İstemese de direkt olmasa da bu işin içerisinde” açıklaması yaptı.

İlahiyat öğrencilerinden Ali Erbaş'a çağrı: İsrail ile yapılan ticaretin haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayınİlahiyat öğrencilerinden Ali Erbaş'a çağrı: İsrail ile yapılan ticaretin haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayınGüncel

"YENİ İŞ ARAYIN"

Bozkurt alkollü yerde çalışan ancak alkolle ilgisi olmayan insanlara yeni iş aramaları önerisinde de bulunarak şu sözleri sarf etti:

“Bu durumda olan insanın oraya verdiği emek veya mesaisinin karşılığında aldığı ücret kendisine helaldir. Ama yapılan işlerden mesuliyeti, vebali yoktur diyemeyiz. Alternatif iş bulana kadar orada çalışabilir. Ama ‘Helal kazancına dolaylı da olsa vebal olmasın istiyorum’ diyorsa alternatif işlere baksın.”

Diyanet de seçim döneminde kapı kapı dolaşacak; İmamlar, vaizler tek tek evleri, mahalleleri gezecekDiyanet de seçim döneminde kapı kapı dolaşacak; İmamlar, vaizler tek tek evleri, mahalleleri gezecekSiyaset
Etiketler
Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı fetva Alkol içki
Son Güncelleme:
Kireç uzmanı açıkladı... Ev hanımlarının işi kolaylaşacak. Kettle temizliğinin tek ilacı... Kireç uzmanı açıkladı... Ev hanımlarının işi kolaylaşacak. Kettle temizliğinin tek ilacı...
Ramazan'da pazardaki fiyatlarda son durum Ramazan'da pazardaki fiyatlarda son durum
İnci Taneleri dizisinde Dilber herkesi ağlatacak! Kanal D'de üzücü karar İnci Taneleri dizisinde Dilber herkesi ağlatacak! Kanal D'de üzücü karar
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da indirimli et ve kıyma satacak Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da indirimli et ve kıyma satacak
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum: 'Bir ankette 10 kişi farkla önde' Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum
Herkes onlara hayran: En havalı 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En havalı 5 burç açıklandı
Yeni açıklama geldi: Asgari ücret ve emekliye ek zam yolda mı? Asgari ücret ve emekliye ek zam yolda mı?
Prof. Orhan Şen uyardı: Tam 5 gün sürecek Prof. Orhan Şen uyardı: Tam 5 gün sürecek
'Ekmeğimizi yiyen it': Yılmaz Erdoğan çılgına döndü 'Ekmeğimizi yiyen it': Yılmaz Erdoğan çılgına döndü