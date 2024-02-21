Böyle buyurdu Diyanet! 'Torpille işe girenin kazancı helal'

AKP iktidarı döneminde çok sayıda liyakatsiz atama yapıldı birçok kişi torpille hak etmediği kadrolara getirildi. En fazla tartışılan konuların başında gelen torpilli görevlendirmelere, Diyanet’ten açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, torpille işe girenin kazancının helal olduğunu savundu.

"KUL HAKKIDIR, VEBALDİR"

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; Diyanet TV’de yayınlanan ‘’Diyanet’e Soralım’’ adlı programda konuşan Bozkurt, torpille yapılan işe alımlar konusunda, ‘’Hak etmediği işe girmesi, o şekilde girmesi kul hakkıdır, vebaldir, mesuliyeti vardır, başkalarının haklarını gasp etmek vardır. O şekilde işe girmesi kimsenin tasvip edeceği bir şey değil, hoş değil” dedi ve şu yorumu da yaptı:

“Fakat girdikten sonra emek verdi, bir mesai harcadı ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Onu ayrı tutmak lazım. Yani işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç, tamamen meşrudur. Emeğimizin karşılığıdır. Yapılan iş de meşrudur. Oradan elde edilen kazancın, işe girme sebebimizle ayırt etmemiz lazım. Farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir."