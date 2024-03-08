İlahiyat öğrencilerinden Ali Erbaş'a çağrı: İsrail ile yapılan ticaretin haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayın

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi için fetva yayınlamasını istedi.



“İsrail ile yapılan ticaretin haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayın ve devlet büyüklerimizi bu konuda… pic.twitter.com/wmOFnPBhTc