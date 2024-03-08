İlahiyat öğrencilerinden Ali Erbaş'a çağrı: İsrail ile yapılan ticaretin haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayın
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Diyanet İşleri Ali Erbaş'a seslenerek, "İsrail ile yapılan ticaretin haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayın" dedi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, İsrail işgali altındaki Gazze için eyleme çıktı.
İlahiyat öğrencileri, Diyanet İşleri Ali Erbaş'a seslendi.
Öğrenciler Erbaş'a seslenerek, İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi için fetva vermesini istedi.
Yapılan çağrı şöyle:
“İsrail ile yapılan ticaretin haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayın ve devlet büyüklerimizi bu konuda harekete geçirmeye çalışın.”
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi için fetva yayınlamasını istedi.— Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 8, 2024
“İsrail ile yapılan ticaretin haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayın ve devlet büyüklerimizi bu konuda… pic.twitter.com/wmOFnPBhTc
Kaynak: Gerçek Gündem
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