Kılıçdaroğlu'nun öfkesi dinmedi, Portakal'a bir de sosyal medyadan yanıt verdi: İftiralarının iktidarınkilerden farkı yok

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Fatih Portakal’ın iddialarına ilişkin sosyal medyadan bir açıklama daha yaptı.

Portakal, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın DEM Partilileri dışlayan ifadelerine ilişkin talimatı Kılıçdaroğlu’ndan almış olabileceğini yazmıştı.

PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Portakal konuya ilişkin açıklamasında, "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel'in de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var” dedi.

Kılıçdaroğlu, basına verdiği bir demecin ardından şahsi sosyal medya hesabı üzerinden de Portakal’a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu “Fatih Portakal, senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum. Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum” dedi.

'İKTİDARDAN FARKIN YOK'

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının tamamı şöyle:

"Aziz Milletime;

Toplumsal muhalefeti, herkese ve her şeye rağmen örgütlemiş, bu uğurda suikastlere, saldırılara, linç girişimlerine ve iftiralara göğüs germiş, toprağa dikilen bir fidanı büyütür gibi Millet İttifakını büyütmüş, serpilmesini gururla izlemiş Kemal Kılıçdaroğlu hiç diktiği fidana kıyar mı? Koca bir çınar gibi gölgesinde serinlediği partisinin hiç kötülüğünü ister mi? Evine ateş atar mı? Sizlerin vicdanına bırakıyorum çünkü gidecek başka yerim yok… Had bilmez edepsizlere; 1- Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Genel Başkanı'na basiretsiz demek; seviyesizliktir, terbiyesizliktir! Buna en başta ben müsaade etmem! 2- "İspatlayamam ama" diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur! 3- Bırak böyle talimat vermeyi, aklının ucundan geçiren, bir an dahi partisinin kötülüğünü isteyen bir Genel Başkan namerttir! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da NAMERTTİR!

Fatih Portakal senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum. Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum."

Aziz Milletime;

Toplumsal muhalefeti, herkese ve her şeye rağmen örgütlemiş, bu uğurda suikastlere, saldırılara, linç girişimlerine ve iftiralara göğüs germiş, toprağa dikilen bir fidanı büyütür gibi Millet İttifakını büyütmüş, serpilmesini gururla izlemiş Kemal Kılıçdaroğlu hiç… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 8, 2024

NE OLMUŞTU?

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, partisinin bir etkinliğinde yaptığı açıklamada DEM Partililere belediyenin kapılarını kapatmıştı.

Köksal'ın açıklamaları kamuoyundan büyük tepki çekerken, CHP'nin üst kademeleri de bu açıklamalara tepki göstererek, belediyelerin kapılarının tüm yurttaşlara ve kimliklerine açık olacağını vurguladı.