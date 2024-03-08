Şeker pancarı üreticisine darbe: "Kaleleri satan, vatanı da satar"

Erzincan Şeker Fabrikası Sukkar Şeker Üretim A.Ş, Şeker Pancarı üretiminde Türkiye’nin sayılı illeri arasında yer alan Sivas’ta, Hafik bölgesindeki şeker pancarı üreticilerine “2024-2025 kampanya yılında, Hafik Bölgesine pancar kotası verilmeyeceğini” bildirdi.

1956 yılında hizmete açılan Erzincan Şeker Fabrikası, 2018 yılında Albayrak Grubu tarafından alındı. Mayıs 2019’dan itibaren SUKKAR markasıyla şeker üretimine başlanmış olan firma, üreticileri mağdur edecek bir açıklama yaptı.

Firmadan üreticilere gönderilen SMS mesajında 2024-2025 kampanya yılında şirketin, üretim alanlarında ekim taleplerinin arttığı ve ekim taleplerini karşılayamayacakları ve bu nedenle de Hafik bölgesine pancar kotası verilemeyeceği ifade edildi. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Değerli üreticilerimiz, 2024-2025 kampanya yılında Şirketimiz Fabrikaları üretim alanlarında şeker pancarı ekim taleplerinin aşırı artması nedeni ile Hafik bölgesi şeker pancarı ekim taleplerini karşılayamayacağımız sonucu ortaya çıkmıştır. Şeker Fabrikaları pancar ekiminde önceliği kendi ekim sahalarına vermek zorunda olduğundan dolayı Hafik bölgesine pancar kotası verilemeyeceğini üzülerek belirtir bol kazançlı, sağlıklı seneler dileriz.”

"KALEYİ SATAN VATANI DA SATAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, uygulamaya sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayan Karasu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Türkiye Şeker Fabrikaları’nı da etiketleyen Karasu, “'Her fabrika bir kaledir' dedik, sattılar! Ey yetkililer, üreticinin feryadını duyuyor musunuz? Şov yapmayı bırakın da çıkın iki çift laf edin! Kaleleri satan, vatanı da satar!” dedi.

CHP Milletvekili Ulaş Karasu

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞMESİ

Türkiye’deki şeker fabrikalarının özelleştirme süreci, AKP hükümeti tarafından 2018 yılında başladı. Bu süreç kapsamında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ne ait 25 fabrikadan 10’u özel sektöre devredildi. Birçok fabrikada da üretimin azlığı muhalefetin tepkisini çekiyor.

ŞEKER PANCARININ FAYDALARI VE ZARARLARI

Şeker pancarı, hem ülkemizde hem de Suriye, Mısır, Filistin gibi ülkelerde yetişip, Dünya’ya da buralardan dağıtılan ıspanakgiller familyasına ait kök bir bitkidir. Şeker pancarının hem köklerinden hem de kamışından şeker üretimi yapılmaktadır.

İşte şeker pancarının faydaları ve zararları:

Sindirim Sistemi İçin Faydalıdır: İdrar söktürücü olarak bilinen şeker pancarı, şişkinlik ve ödem gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını azaltmaya yardımcı olur.

Kabızlık problemine karşı doğal bir çözüm olarak da kullanılabilir.

İştah Açıcıdır: İştahsızlık sorunu yaşayanlar için iştah açıcı özelliği bulunur. Bu sayede yaşanan kilo kaybını engellemek için şeker pancarı tüketimi tavsiye edilir.

Karaciğer Sağlığına Faydalıdır: Şeker pancarının içerisindeki değerli bileşenler, vücutta etkili bir temizleyici görevi görür. Bu sayede zararlı hücrelerin ve toksinlerin vücuttan atılması hızlanır.

Temizlenen karaciğer, doğal olarak daha sağlıklı çalışır ve karaciğer hastalıklarının engellenmesine yardımcı olur.

Böbreklere Faydalıdır: Böbrek taşlarına neden olabilen oksalat açısından zengin olduğu için tüketiminde dikkatli olunmalıdır.

Ancak uzmanlar, şeker pancarını böbrek sağlığı için önermektedir.

Cilt ve Kanser Riski: Vücuda alınan şeker, cildin daha erken kırışmasına sebep olabilir ve kişileri yaşlarından daha yaşlı gösterebilir. Fazla tüketildiğinde kanser riskini artırabilir.

Lütfen şeker pancarını dengeli ve ölçülü bir şekilde tüketmeye özen gösterin. Her besinde olduğu gibi, aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Eğer özel bir sağlık durumunuz varsa, doktorunuza danışmadan büyük miktarlarda tüketimden kaçının.

Kaynak: Gerçek Gündem