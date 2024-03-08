Kılıçdaroğlu'ndan Portakal'ın iddialarına cevap: Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsizdir

CHP Grup Başkanvekili ve Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, geçtiğimiz gün söylediği sözlerle tepki çekti.

Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediye'sinin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygra koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tepki gösterdiği sözlere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sahip çıktı.

Gazeteci Fatih Portakal, Köksal’ın bu sözleri bilinçli yaptığını dile getirmişti.

Portakal, Köksal’ın CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim olduğunu vurgulamış, hem de "Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum" demişti.

Portakal, “Talimatı kanıtlayamam size bunu ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; Onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var” sözlerini sarf etmişti.

KILIÇDAROĞLU: YALAN HABER ÜRETTİĞİNİ BEN SÖYLEYECEĞİM

T24’ten Murat Sabuncu’ya konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ne böyle bir talimat verdim ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri söylemesi için benim talimat verdiğimi, yakınımdaki isimlerden biri vasıtasıyla bunu yaptığımı söylüyor. Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim.

‘NE YAZIK Kİ ALEYHİME KASITLI YALAN BİR HABER YAPILIYOR’

Bir kez daha açıkça söyleyeyim: Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır. Benim yakınımdaki her kişi şunu çok iyi bilir. Ben CHP'nin tüm belediye başkanlarının başarısını isterim, bu benim en büyük dileğim. Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor. Aleyhimde yapılan kasıtlı yalan haberlere ve iftiralara ne yazık ki ben alışığım ama daha vahimi bu sefer ki operasyonda yıpranan sadece ben değilim, Cumhuriyet Halk Partisidir. Ben bana yapılana kan kusar kızılcık şerbeti içtim der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun.

‘BİR KİŞİ BÖYLE BİR ÖTEKİLEŞTİRMEYİ KABUL EDER Mİ?’

Benim DEM ya da herhangi bir partinin dışlanması ile ilgili bir görüşü, sözü savunmam mümkün olabilir mi? Genel başkanlığım sırasında ötekileştirmeye karşı mücadele etmedim mi? Genel başkanlığım sırasında yerel yönetimlerde temel ilkelerimiz başlıklı tüm teşkilata yollanan yedi maddeyi hatırlıyor musunuz? Bunun birinci maddesi neydi? Yönettiğiniz belediyede hemşerilerinizi inançları, kimlikleri, yaşam tarzları itibariye ötekileştirmeyiniz. Tüm vatandaşları kucaklayınız. Bunu ilke edinmiş, ilk madde yapmış bir kişi böyle bir ötekileştirmeyi kabul eder mi?"