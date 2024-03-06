CHP'nin Afyon adayı: Belediyemizin kapısı DEM Parti hariç herkese açık olacak

CHP’nin Afyonkarahisar'dan aday gösterdiği Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediye'sinin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleriyle DEM Parti'yi hedef aldı.

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CHP'nin Afyon adayı: Belediyemizin kapısı DEM Parti hariç herkese açık olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Ordu Bulvarında bulunan seçim koordinasyon merkezi açılışına Özel’in yanı sıra Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, Parti Meclisi Üyesi Yalçın Görgöz, İl Başkanı Faruk Duha Erhan katıldı.

Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal açılışta yaptığı konuşmada Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ni (DEM Parti) şu sözlerle hedef aldı:

"Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediye'sinin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygra koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar."

Öte yandan CHP'nin 'Kent uzlaşısı' kapsamında DEM Parti ile görüştüğü biliniyor.

DEM'DEN CHP'Lİ KÖKSAL'A YANIT

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık sosyal medya hesabı üzerinden Köksal'a yanıt verdi. Sakık, "Ben Kürtlere seslendim, herkes size karşı ittifak oluşturuyor sizde kendi ittifakınızı oluşturun diye. Hiçbir partiye kazandırmak gibi bir mecburiyetimiz yok dedim diye bana “mikro milliyetçi” dahi diyen oldu. Peki bunun adı nedir? Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" dedi.

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