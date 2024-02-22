Kindar nesil böyle yetiştiriliyor...Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 4-6 yaş Kuran kursu açılışında böyle dedi: 'Hainlik yapanlara nefret besleyen gençler olsun'

Türkiye, iktidarın politikaları nedeniyle hızla eğitimde dincileşme yaşanırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ağzındaki baklayı çıkardı. Erbaş, 4-6 yaş Kuran kursunun açılışında “Milletine, devletine hainlik yapanlara karşı içinde ve yüreğinde bir nefret, besleyen gençler olsun" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan ‘Yaşamkent Hz. Aişe 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, “Efendimiz buyuruyor ki ‘sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir’ İşte burada 4-5-6 yaşındaki çocuklar Kuran’ı tanımaları sağlanacak. Elif, b, t nedir? Bunun da yetinmeden yine medeniyetimizin en önemli değerleri ile donanımlı genç nasıl olur onun temelleri atılacak. Sevgi, saygı, sadakat nedir, dürüstlük, yalanın çirkinliği, dürüstlüğün güzelliği nedir?” diye konuştu.

“Hangi anne ve baba çocuğunun kötülüklerle meşgul olmasını ister ki”

Toplumun söz konusu değerlerle donatılmış bir gence sahip olmayı arzu ettiğini belirten Erbaş, “Hangi anne ve baba çocuğunun kötülüklerle meşgul olmasını ister ki? İşte biz burada 4-6 yaş kurslarımız da burada olsun. Edirne’de, Van’da, Ordu’da, Aydın’da, Şırnak’ta olsun her yerde. Ülkemizin 81 ilinde neredeyse 922 ilçesinde artık 4-6 yaş Kur’an kurslarımız var. Biraz önce genel müdürümüzden aldığım rakam 211 bini aşmış. Elhamdülillah daha da çoğalacak” ifadelerini kullandı.

'MEDENİYETİMİZİN DEĞERLERİNİ ÖĞRETİN'

Şimdiye kadar bir buçuk milyona yakın 4-6 yaş çocuğun Kur’an Kurslarında hizmet gördüğünü dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

“Efendimiz tavsiyesini yerine getiriyoruz. Biz onun ümmeti olarak en güzel tavsiyelerinden birisi olan çocuklarınız yedi yaşına gelince ‘Onlara dini İslam’ı öğretmeye başlayın Temel dini bilgileri, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır? Sevgi nedir? Saygı nedir? Küçükleri sevmek nedir? Büyüklere saygı göstermek nedir? Bunları öğretin Medeniyetimizin değerlerini öğretin’ Efendimiz tavsiyesini yerine getiriyoruz.”

'FATİHLER SÜLEYMANLAR YETİŞTİRELİM'

Bilim insanlarının araştırmalarına göre insanların karakterlerinin yarısının 7 yaşına kadar geçirdiği sürede oluştuğunu aktaran Erbaş, “Hazreti Ayşeler, Fatımalar, Aliler Hüseyinler, Fatihler Süleymanlar yetiştirelim. Onlar gibi geçmişimizdeki o değerlerimizi çocuklarımıza öğretelim. Bunun için çırpınıyoruz. Vatanını seven, bayrağını seven, ezanını seven Rabbini, peygamberini seven gençler yetiştirelim istiyoruz. Bunlardan bu millete faydadan başka bir şey gelmez. Her annenin babanın umudu budur” ifadesini kullandı.

“Milletine hainlik yapanlara karşı nefret besleyen gençler olsun”

Vatanını, milletini ve devletini seven gençler yetiştirdiklerine dikkati çeken Erbaş, “Milletine, devletine hainlik yapanlara karşı içinde ve yüreğinde bir nefret, besleyen gençler olsun. Öyle değil mi? Biz bir kötülük gördüğümüz zaman onu elimizle düzeltmek lazım. Elimizle düzeltemiyorsak dilimizle düzeltmemiz lazım. Dilimizle de düzeltemiyorsak kalbimizle o kötülükten nefret etmemiz lazım. Peygamber Efendimizin verdiği ölçü bu” açıklamalarında bulundu.

“Milletin sahip olduğu değerleri yeni nesille aktaracaksınız”

Vali Şahin ise yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

“Bütün medeniyetlerin gelişimine baktığımızda aslında çift taraflı bir gelişme mutlaka şart olarak görülüyor ve temelinde de o olduğu görülüyor. Bir taraftan maddi kalkınmayı yaparken ama öbür taraftan da kendi üzerinde yükseldiği değerlere sahip çıkarak o değerleri yücelterek ve o değerlerle tesis ederek nesillerini ancak öyle sağlayabiliyor. Yani siz bir kalkınma yapacaksanız, insanınızın kalitesini yükseltecekseniz mutlaka o coğrafyanın, o milletin sahip olduğu değerleri de aynı zamanda yeni nesille aktaracaksınız.”

Kaynak: İHA