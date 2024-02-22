Hiç üstüne alınmıyor... Maden faciasında gözlerin çevrildiği Murat Kurum: ÇED raporuyla toprak kaymasının ne alakası var?

Erzincan'da yaşanan maden faciasında gözlerin çevrildiği Murat Kurum, ÇED raporu ile madende yaşanan toprak kayması arasında bir 'alaka' bulamadı...

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Hiç üstüne alınmıyor... Maden faciasında gözlerin çevrildiği Murat Kurum: ÇED raporuyla toprak kaymasının ne alakası var?

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold firmasına ait Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen faciada kayıp 9 işçiye halen ulaşılamazken, gözler madene Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu veren eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’a çevrildi.

Kurum İliç'teki ihmalde ÇED raporuna sığındıKurum İliç'teki ihmalde ÇED raporuna sığındıGüncel

Kanal D’nin Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan AKP’li Murat Kurum, gelen eleştirilere "Faaliyet iznini biz vermiyoruz. ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?" yanıtını verdi.

Kurum, maden faciasına ilişkin kendisine yapılan eleştirilere şu ifadelerle yanıt verdi:

"İliç'teki kaza sonrasında dönemin çevre bakanı ÇED raporu verdi, bundan oldu diyorlar. Çevre bakanlığı çevre faaliyetini, çevreye olan etkisi var mı yok mu buna bakar. Her şey kuralına göre olur bozan varsa da gereği yapılır. Bakanlık bu işletmenin sorunu var mı yok mu buna bakar. Faaliyet izni veremez. 135 kez denetlemişiz, ve bu iletmeyi de kapatmışız 3 ay. 2008'den beri ÇED'i var buranın. Birim artırmak istiyorum demiş, sorun olup olmadığının bildirilmesini istemiş. 21 kuruldan görüş aldık ve şu tedbirleri alırsanız çevresel açıdan sorunu yoktur demişiz. İlgili bakanlıktan da faaliyet izni almış. Şimdi oraya siz ÇED verdiğiniz için burası kaydı diyorlar ÇED raporu ile toprak kaymasının ne ilgisi var? Metrobüsler bozuluyor, otobüsler yanıyor neden görevinizi yapmıyorsunuz diye sormak lazım o zaman. Halkalı'da sel bastı, Başakşehir'de sel oldu. Sen öldürdün mü diyeceğiz, böyle bir şey olabilir mi?"

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Murat Kurum AKP Erzincan Maden
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