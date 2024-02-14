Kurum İliç'teki ihmalde ÇED raporuna sığındı

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması hakkında açıklama yaptı.

Kendisine gelen gelen eleştirilere karşılık ÇED raporuna sığınan Murat Kurum, "ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı, sadece çevresel etkileri denetler. İşletmeye, çevreye, doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı tam 135 kez denetlendi" dedi.

Murat Kurum'un sözlerinden satır başları şöyle:

"Bakanlığım döneminde bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı, sadece çevresel etkileri denetler. İşletmeye, çevreye, doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı tam 135 kez denetlendi. 21 Haziran 2022'de, işletmeye Çevre Kanunu'ndaki en üst sınırdan idari para cezası verildi. İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle işletme 3 ay men edildi, kapısına mühür vuruldu.

'ÇEVRE BAKANLIĞI İŞLETMENİN KAPASİTE ARTIŞI KARARINI VERMEZ'

Bununla da kalınmayıp, işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle o gün Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Özet olarak biz kanunda öngörülen bütün cezai süreçleri hiçbir musamaha göstermeksizin kararlılıkla uyguladık. İşletmenin tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı. Bir de bizi işletmenin kapasitesini artırmakla suçluyorlar. Bize iftira atanlar, şunu da bilirler ki, Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez, veremez. Çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer, onaylar ya da onaylamaz."

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

2022’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürüten Murat Kurum'un, soru önergesi bombardımanına tutulduğu ortaya çıktı.

İliç’te ‘heyelan’ sonucu dokuz işçinin toprak altında kaldığı maden ocağıyla ilgili Kurum'un onayıyla maden alanının 3 kata çıkarılması da tepkilerin artmasına sebep oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem