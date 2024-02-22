Feyza Altun hakkında iddianame: Hapsi istendi

Avukat Feyza Altun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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Feyza Altun hakkında iddianame: Hapsi istendi

İstanbul'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan avukat Feyza Altun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "X" isimli sosyal medya hesabından şeriatla alakalı yaptığı paylaşım nedeniyle Altun hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen Altun, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ederken, ancak şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakaret etmediğini belirtti. Altun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

TDK'YA GÖRE ŞERİATIN TANIMI YAPILDI

İddianamede, Türk Dil Kurumuna (TDK) göre şeriatın, "Kuran'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku" olarak tarif edildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, şüphelinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla binlerce kullanıcının dini değerlerine yönelik ağır saldırı kabulüyle yoğun tepkide bulunduğu, bu minvalde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği anlatıldı.

İddianamede bu kapsamda, şüphelinin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği vurgulandı.

İddianamede, Altun'un "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Soruşturma kapsamında 19 Şubat'ta gözaltına alınan avukat Feyza Altun, emniyetteki işlemlerinin ardından ertesi gün sevk edildiği Beykoz Adliyesi'nde tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmişti. Hakimlik, Altun'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.

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Kaynak: AA

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