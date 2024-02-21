Feyza Altun'da "rakı" açıklaması: Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim

Şeriat karşıtı açıklamaları gerekçesiyle gözaltına alınan ardından serbest bırakılan avukat Feyza Altun, gazeteci Fatih Altaylı'nın "gözaltı sırasında rakı" ifadesine ilişkin düzeltme yaptı. "Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim" diyen Altun gözaltına alınmadan önce içtiğini söyledi.

Feyza Altun'da "rakı" açıklaması: Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim

Gazeteci Fatih Altaylı, şeriat karşıtı açıklamalarıyla nedeniyle gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un gözaltı alındığı anlarda neler yaşadığını aktardı. Altaylı Atun'a ilişkin olarak "Ben bir 5 dakika izin istedim diyor kendime diyor bir rakı koydum oturdum onlar diyor görevini yaparken ben de bir kadeh rakı içtim. Sonra da gözaltına alıp ifadeye götürmüşler" dedi.

Feyza Altun gözaltı anını anlattı: Onlar görevini yaparken bir kadeh rakı içtim, sonra ifadeye götürdülerFeyza Altun gözaltı anını anlattı: Onlar görevini yaparken bir kadeh rakı içtim, sonra ifadeye götürdülerGündem

Altaylı'nın ifadelerinden sonra Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "İletişim kazası" olduğunu söyleyen Altun şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlar;

Geçirdiğim soruşturma ile alakalı olarak söylemem gerekenleri fazlasıyla söyledim zaten. Ayrıca dün ifademi de verdim. Bu sebeple bu aşamada tekrar bir açıklama yapmama kararı aldım.

Ancak aşağıdaki haberler, bir yanlış anlaşılmanın sonucu olduğu için düzeltmek istedim.

Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim. Böyle bir iletişim kazası oldu sanıyorum. Polisler geldiği sırada ben evde bi tek rakı içiyordum dedim. Gözaltı sürem başladığı anda içki falan içmedim.

Zaten takdir edersiniz ki böyle bir şey mümkün de değil. Görevli memur arkadaşları da zor altında bırakacak bir durum oluşacağından konuyu düzeltmek istedim. Yeterince yanlış anlaşılma yaşandığını düşünüyorum 5 gündür. Çocuğum bir travma yaşadı, endişeli. Lütfen çocuğumla ilgilenmeme izin verin."

"ÇOK AYIP"

Altaylı da Altun'un düzeltmesinin ardından yeni bir paylaşım yaparak "Avukat Feyza Altun’un evine emniyetten geldikleri sırada rakı masasında olduğunu söylemem bazıları tarafından farklı bir biçimde değerlendirilip sanki gelenlere inat yaptığı şeklinde algılatılmak isteniyor. Evimize habersiz biri geldiği sırada herhangi bir şey yapıyor olmamız gelenlere bir tavır olarak algılatılmak isteniyor. Feyza Altun’a bu haksız ithamda bulunmak çok ayıp" dedi.

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