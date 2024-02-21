Ege Akersoy'a 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan beraat

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde elinde 'tevhid' bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle yargılanan Ege Akersoy, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan beraat etti.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün aktardığına göre, mahkeme, Akersoy’a 'kasten basit yaralama' suçundan ise 2 bin TL adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’daki Galata Köprüsü’nde, yılın ilk gününde; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” adlı yürüyüş sonrasında elinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil bayrak taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy olayın ardından gözaltına alınarak “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanmış, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti. 17 Ocak'ta ise Akersoy hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında Ege Akersoy'un, İsmail Aydemir'e yumruk atarak basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaraladığını, bu sebeple 'kasten basit yaralama' suçunu işlediğini, iddianameye konu sözleri sarf etmesiyle de 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunu işlediğini öne sürerek, Akersoy'un 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.