RTÜK yine ceza olup televizyon kanalların üzerine yağdı: Cem Küçük'ün o ifadeleri yandaş kanalı da yaktı

İktidarın basın yayın kuruluşları üzerindeki sopası gibi hareket eden Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yine televizyon kanallarına ceza yağdırdı.

Ceza bombardımanını sosyal medya hesabından RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı duyurdu.

YANDAŞ KANAL DA YANDI

Taşçı, cezaları 6 maddede şöyle duyurdu:

“1- RTÜK’ten ceza bombardımanı! Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın şikayeti üzerine “doğruluk ilkesine” aykırı yayın savıyla FOX/NOW TV’ye %2 idari para cezası verildi. Karar oyçokluğuyla alındı.

2- RTÜK, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un şikayeti üzerine “tarafsızlık ve gerçeklik ilkesine aykırı”yayın nedeniyle FOX/NOW TV’ye %2idari para cezasına hükmetti.

3-RTÜK’ten temizlik deterjanına ceza! Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde temizlik deterjanı ve yumuşatıcıya “ürünler için aşırı vurgu” yapıldığı savıyla kanala %2 para cezası kesildi. Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor!

4- RTÜK, yazar Rıza Zelyut’un AKP’nin ülkeyi etnik ve dinsel kimliklerden yararlanarak kamplara böldüğü eleştirisi nedeniyle TELE 1’e “doğruluğa aykırı” yayından %2 para cezası verildi. TELE 1’e ayrıca “milli duyguları incitecek” sözler nedeniyle de % 2para cezasına hükmetti.

5- Flash Haber’de DEM Milletvekili Ali Bozan’ın AKP-MHP ittifakına yönelik eleştirisi nedeniyle kanala “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğine” aykırı yayından %3 para, 3 kez de program durdurma cezasına karar verildi.

6- Cem Küçük’ün İstanbul Adalet Sarayına yapılan silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağına karşın saldırganı etkisiz hale getiren polisin ismini ve görev yerini açıkça yayında dile getirmesi nedeniyle tarafsızlığa aykırı yayından TGRT’ye %2 para cezasına oybirliğiyle karar verildi."