Koç Holding'ten İmamoğlu iddiasına yalanlama: Konu yargıya taşınacak

Gazeteci Enver Aysever'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Koç Holding'in desteğiyle cumhurbaşkanı olacağına dair dile getirdiği iddiaya yanıt geldi. Koç Holding, iddianın asılsız olduğunu ve konunun yargıya taşınacağını söyledi.

Koç Holding'ten İmamoğlu iddiasına yalanlama: Konu yargıya taşınacak

Koç Grubu, gazeteci Enver Aysever'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Ekrem İmamoğlu'nun Koç grubuyla desteğiyle Cumhurbaşkanı olacağı yönündeki iddiasına yanıt verdi.

Koç Holding tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddianın, kamuoyunda yanlış algıya yol açmak için kasıtlı olarak gündeme getirildiği ifade edildi.

Koç Grubu, konunun yargıya taşınacağını söylediği açıklamada "Asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla topluluğumuzun hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadesine yer verildi.

Koç Grubu’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Hiçbir somut delil gösterilmeden, ilgisiz olayları neden sonuç ilişkisi barındırmaksızın birbirine bağlayan bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için 100 yıla yakın süredir var gücüyle çalışmakta olan Topluluğumuz, siyasetin bir parçası değildir.

Son dönemde Koç Topluluğu'nu ve Koç Ailesi'ni hedef alan asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla topluluğumuzun hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz.

Bu vesileyle, gazetecilik etiği ile bağdaşmayacak şekilde mesnetsiz bilgi yayan ve topluluğumuzu zan altında bırakma sorumsuzluğunu sergileyen kişilere yönelik hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Enver Aysever, YouTube üzerinden yaptığı bir yayında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Koç grubuyla anlaştığını ve onların desteğiyle Cumhurbaşkanı olacağını öne sürmüştü.

Aysever, yayında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bakın benim gördüğüm bir şey var. Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığını bırakacağım demesinden, Rıza Akpolat'ın güçlenmesine, birkaç sembolik alevinin mesleğinin içerisine koyulmasına kadar, Ekrem Bey Karadeniz'deki büyük bir gücü de arkasına alarak Koç Grubu'yla da uzlaşarak müthiş bir hazırlık yapıyor. Ekrem Bey bana göre özellikle Koç Grubu'nun desteğiyle Türkiye'de yeni bir Cumhurbaşkanı olacak."

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