Feyza Altun gözaltı anını anlattı: Onlar görevini yaparken bir kadeh rakı içtim, sonra ifadeye götürdüler

Avukat Feyza Altun, gözaltı için evine 15 polis ve bir savcının geldiğini, evdeki arama işlemleri sırasında kendisine bir rakı koyduğunu anlattı: "Korkudan veya başka bir şeyden değil üzüntüden ağlıyorum. Bu olayın oluş biçimi beni gücendirdi."

Son Güncelleme:
Feyza Altun gözaltı anını anlattı: Onlar görevini yaparken bir kadeh rakı içtim, sonra ifadeye götürdüler

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında şeriat karşıtı mesajlar paylaşması nedeniyle gözaltına alınan ve ertesi sabah adli kontrolle serbest bırakılan avukat Feyza Altun'la gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı.

"Kapı çalmış. 'Açtım' dedi. 'Kapıda 15 polis, bir savcı' vardı dedi. 'Sosyal medyadan tutuklandığım, gözaltına alındığım yolunda haberler vardı ama ben o sırada evde oturuyordum. Yani sosyal medyada bu haberler yayılırken benim evde olan biten bir şey yoktu' dedi. 'Buyurun' demiş, hepsini içeri almış polislerin" ifadesini kullanan gazeteci, şöyle devam etti:

"Savcı beye demiş ki 'O kadar kalabalığa gerek yok, bir yere kaçacak halim de yok, niçin devletin imkanlarını benim gibi minicik kadın için bu kadar seferber ettiniz? Çağırsanız da gelirdim. Kibarlardı hatta biraz da mahcup bir ifadeleri vardı. Evde arama yapıldı. Olayı da kameraya kaydediyorlarmış. Buyurun. Benim üzerime düşen yapmam gereken bir şey varsa çekinmeyin söyleyin' demiş.

'BİR RAKI KOYDUM, OTURDUM'

Ben bir 5 dakika izin istedim diyor kendime diyor bir rakı koydum oturdum onlar diyor görevini yaparken ben de bir kadeh rakı içtim. Sonra da gözaltına alıp ifadeye götürmüşler.

'GÜCENDİM BİRAZ'

Rakısını koyduktan sonra ağlamaya başlamış. Polislere merak etmeyin. Korkudan veya başka bir şeyden değil üzüntüden ağlıyorum. Bu olayın oluş biçimi beni gücendirdi demiş. 'Bu yapılan bana karşı bir ayıp değil, hukuka karşı, adalete karşı bir ayıp. O yüzden gücendim biraz."

Feyza Altun hakkında yeni karar: ReddedildiFeyza Altun hakkında yeni karar: ReddedildiGüncel
Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Herkese kelepçeleri yetmezSerbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Herkese kelepçeleri yetmezGüncel
Etiketler
Feyza Altun Gözaltı
Son Güncelleme:
Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak
Hasadı sürüyor. Yerine göre üreten birçok ilde 1 milyon TL kazanıyor.. Hasadı sürüyor. Yerine göre üreten birçok ilde 1 milyon TL kazanıyor..
Özgür Özel: Hatay'ı AK Parti yerine Lütfü Savaş'a emanet etmeyi tercih ederim; parti içindeki 3-5 hazımsız avuçlarını yalarlar Özgür Özel: Hatay'ı AK Parti yerine Lütfü Savaş'a emanet etmeyi tercih ederim
İsmail Saymaz: CHP ve DEM Parti, İstanbul'da gündeme gelen ilçede uzlaşamadı İsmail Saymaz: CHP ve DEM Parti, İstanbul'da gündeme gelen ilçede uzlaşamadı
ÇOK OKUNANLAR
Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat!
Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı
Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz
Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti