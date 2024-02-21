Feyza Altun gözaltı anını anlattı: Onlar görevini yaparken bir kadeh rakı içtim, sonra ifadeye götürdüler

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında şeriat karşıtı mesajlar paylaşması nedeniyle gözaltına alınan ve ertesi sabah adli kontrolle serbest bırakılan avukat Feyza Altun'la gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı.

"Kapı çalmış. 'Açtım' dedi. 'Kapıda 15 polis, bir savcı' vardı dedi. 'Sosyal medyadan tutuklandığım, gözaltına alındığım yolunda haberler vardı ama ben o sırada evde oturuyordum. Yani sosyal medyada bu haberler yayılırken benim evde olan biten bir şey yoktu' dedi. 'Buyurun' demiş, hepsini içeri almış polislerin" ifadesini kullanan gazeteci, şöyle devam etti:

"Savcı beye demiş ki 'O kadar kalabalığa gerek yok, bir yere kaçacak halim de yok, niçin devletin imkanlarını benim gibi minicik kadın için bu kadar seferber ettiniz? Çağırsanız da gelirdim. Kibarlardı hatta biraz da mahcup bir ifadeleri vardı. Evde arama yapıldı. Olayı da kameraya kaydediyorlarmış. Buyurun. Benim üzerime düşen yapmam gereken bir şey varsa çekinmeyin söyleyin' demiş.

'BİR RAKI KOYDUM, OTURDUM'

Ben bir 5 dakika izin istedim diyor kendime diyor bir rakı koydum oturdum onlar diyor görevini yaparken ben de bir kadeh rakı içtim. Sonra da gözaltına alıp ifadeye götürmüşler.

'GÜCENDİM BİRAZ'

Rakısını koyduktan sonra ağlamaya başlamış. Polislere merak etmeyin. Korkudan veya başka bir şeyden değil üzüntüden ağlıyorum. Bu olayın oluş biçimi beni gücendirdi demiş. 'Bu yapılan bana karşı bir ayıp değil, hukuka karşı, adalete karşı bir ayıp. O yüzden gücendim biraz."