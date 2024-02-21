İsmail Saymaz: CHP ve DEM Parti, İstanbul'da gündeme gelen ilçede uzlaşamadı

Gazeteci İsmail Saymaz, 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi CHP ve DEM Parti arasında aranan 'kent uzlaşısına' dair edindiği bilgileri izleyicilerle paylaştı.

SZC TV yayınında DEM Parti'nin Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda aday çıkarmayacağını dile getiren Saymaz, devamında şunları kaydetti:

"Bu ilçelerde zaten yüzde 10'un üzerinde bir oy oranları yok. Güçlü oldukları Bağcılar, Sultanbeyli, Esenyurt gibi ilçelerde aday çıkarıyorlar. Esenyurt'ta uzlaşma sağlanamadı. DEM Parti kendi adayını çıkardı orada. Önümüzdeki günlerde çekilebilir mi bilmiyorum."

İki partinin anlaşma sağladığı ve Esenyurt'ta bu kapsamda Ali Gökmen yerine Ahmet Özer'i aday gösterdiği konuşuluyordu.

'CHP, DEM PARTİ ADAY ÇIKARDIĞI İÇİN KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ KAYBEDEBİLİR'

Ana muhalefet partisinin DEM aday çıkardığı için Küçükçekmece'yi kaybedebileceği görüşünü dile getiren Saymaz, ardından şunları söyledi:

"Arnavutköy'de çok güçlüler, ama CHP'nin adayı da çok enteresan bir aday. Bilmiyorum ne olur. Sultanbeyli'de DEM Partililer çok güçlü. Üstelik CHP'nin adayı, eski İBB Mezarlıklar Müdürü Ayhan Bey. Ama aday çıkardılar karşısında. Bağcılar DEM Parti'nin çok güçlü olduğu bir yer, orada da aday çıkardılar. Çekmece ve Esenyurt, DEM Parti'nin oylarıyla AK Parti'den aldığı iki ilçe, bu ikisinde de aday çıkardılar."