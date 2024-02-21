İYİ Parti'de deprem: Kurucu isim istifasını duyurdu

İş insanı Sıtkı Polat, kurucusu olduğu İYİ Parti’nin hem kurucular kurulu üyeliğinden hem de İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

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İYİ Parti'de deprem: Kurucu isim istifasını duyurdu

İş insanı Sıtkı Polat, "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Daha önce AKP'den Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği ve Belediye Başkanvekilliği görevlerinde de bulunan Polat, bu parti ile yollarını ayırarak İYİ Parti’ye geçmişti. İYİ Parti’nin merkez sağı toparlayacağına inandığını ancak son yıllarda partinin bunu gerçekleştiremediğini kaydeden Sıtkı Polat, istifa ettiğini belirterek gelişmeleri izleyeceğini söyledi.

SITKI POLAT KİMDİR?

1954 Adana Karaisalı doğumludur. 1979 Ç.Ü. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2000-2002 yılları arasında Adana DYP İl Yönetim Kurulu Üyeliğinde, 2003-2014 yılları arası AKP teşkilatında bulundu. 2009-2014 dönemi Seyhan ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, yine aynı dönem içerisinde; Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği, encümen üyeliği ve değişik ihtisas komisyonlarında görev aldı. 2004-2009-2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde Adana Seyhan İlçe Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

2014 yılı itibarıyla AKP'DEN ayrılan Polat, 2016 yılında Meral Akşener’in liderliğinde başlatılan "Cesurlar Hareketi"ne katılarak İYİ Parti’nin kuruluşu olan; 25.10.2017 tarihinde Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev aldı ve bu görevini aktif olarak sürdürdü.

Kaynak: İHA

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