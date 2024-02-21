En büyük işçi havzasından aday olmuştu: CHP ve DEM'in Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyeceği iddia edildi

31 Mart'taki yerel seçimler için Yüksel Seçim Kurulu’na listeleri teslim etme süresi doldu. Partilerin adayları netleşti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye’nin en fazla işçi yoğunluğunun olduğu Kocaeli’nin Gebze ilçesinden aday oldu. CHP ve DEM Parti’nin Gebze’de aday çıkarmamış olması ise dikkat çekti.

İddiaya göre DEM Parti ve CHP’nin Gebze’de TİP’in adayı Erkan Baş’ı destekleyeceği belirtildi.

Erkan Baş, adaylığını sosyal medyadan duyurmuş ve "TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır. Ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.