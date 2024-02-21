En büyük işçi havzasından aday olmuştu: CHP ve DEM'in Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyeceği iddia edildi

DEM Parti ve CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Gebze'den aday olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı destekleyeceği iddia edildi.

En büyük işçi havzasından aday olmuştu: CHP ve DEM'in Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyeceği iddia edildi

31 Mart'taki yerel seçimler için Yüksel Seçim Kurulu’na listeleri teslim etme süresi doldu. Partilerin adayları netleşti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye’nin en fazla işçi yoğunluğunun olduğu Kocaeli’nin Gebze ilçesinden aday oldu. CHP ve DEM Parti’nin Gebze’de aday çıkarmamış olması ise dikkat çekti.

İddiaya göre DEM Parti ve CHP’nin Gebze’de TİP’in adayı Erkan Baş’ı destekleyeceği belirtildi.

Erkan Baş, adaylığını sosyal medyadan duyurmuş ve "TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır. Ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler
Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi - TİP CHP DEM Parti Gebze Kocaeli
Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak
Tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu için ortak çağrı Tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu için ortak çağrı
Depremde kaybolan 26 çocuk için resmi yazı Depremde kaybolan 26 çocuk için resmi yazı
Sarımsağı böyle tüketin... Kavurup yerseniz bakın 24 saatte neler yaşanıyor? Sarımsağı böyle tüketin... Kavurup yerseniz bakın 24 saatte neler yaşanıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?
Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz
Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat!
Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti