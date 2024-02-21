TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, 'Malcolm X' mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden aktivist Malcolm X'i ölüm yıldönümünde andı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, 'Malcolm X' mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden aktivist Malcolm X'i andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "'İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır.' Onurlu yaşamı ve ırkçılığa karşı verdiği özgürlük, eşitlik, adalet mücadelesiyle nesillere ve çağlara örnek olan El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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