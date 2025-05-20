Yaklaşık 1 Milyon Esnafın Beklediği Düzenleme Yolda

Hükûmet, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP'nin vaatleri arasında yer alan iki önemli sosyal güvenlik düzenlemesini yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi hedefliyor.

KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu düzenlemelerden ilki, Bağ-Kur’a tabi küçük esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9 binden 7.200 güne indirilerek SSK’lılarla eşitlenmesi. Kuaför, manav, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnafa erken emeklilik imkânı sağlayacak bu adım, yaklaşık bir milyon kişiyi kapsayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde müjdelediği bu çalışmanın, ev kadınlarıyla ilgili düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ

Diğer önemli düzenleme ise, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta kapsamında ödedikleri primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu uygulama için maliyet ve etki analizleri yürütüyor. Ev kadınlarına sağlanacak prim desteği sayesinde, sigortalı olanlar sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.

Ayrıca, evde engelli çocuk bulunması, çocuk sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yıpranma hakkı da gündeme alınacak. Bu düzenlemenin Temmuz sonuna kadar Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda değerlendirilmesi ve yıl sonuna kadar yasalaşması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi