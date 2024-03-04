Diyanet de seçim döneminde kapı kapı dolaşacak; İmamlar, vaizler tek tek evleri, mahalleleri gezecek

Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler kapı kapı dolaşmaya, oy istemeye devam ediyor. Partilerin ardından ise Diyanet İşleri Başkanlığı kapıları çalmaya başlıyor.

Gazeteci Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılında sadece 26 ilde yürüttüğü “Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım” projesini, yerel seçimler öncesinde ülke geneline yaydı. Vaizler, cami görevlileri, manevi danışmanlar ve cemaat gönüllüleri; mart ayından itibaren ülke genelinde haneleri, mahalle ve köy kahvehanelerini ziyaret edecek. Ziyaretler için taziye, hastalık, sünnet, nişan, düğün, asker uğurlama gibi vesileler gözetilecek; “herhangi bir vesile bulunmasa dahi bütün hanelere ziyarette bulunmak için gayret sarf edilecek.” Kahvehane ziyaretlerinde siyasi konulara girilmeyecek ancak hane ziyaretleri için böyle bir kural aranmayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı boyunca sadece 26 ilde yürüttüğü “Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım” projesine, mart ayından itibaren tüm yurtta devam etme kararı aldı.

Projenin hedefleri; “Vatandaşlarımızın Kur’an ve sünnete dayalı sahih dinî bilgi edinmeleri ve dinî konularda kendilerinde bir birikim oluşması”, “Günlük hayatın hızlı akışı içerisinde camiye gitmeye fırsat bulamayanların camiyle buluşmalarının sağlanması”, “Başta engelli ve yaşlılar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın cami hizmetlerinden rahatça istifade etmesi” ve “Aile fertlerinin bilhassa çocukların cami ve cemaatle namaz bilinci kazanmalarına katkı sağlanması” olarak sıralandı.

“Proje Uygulama Esasları” başlığı ile yayınlanan belgede yer alan bilgilere göre; “Proje kapsamında çocuk-genç-yaşlı, kadın-erkek, hasta-engelli-göçmen-afetzede gibi farklı hedef kitlelere yönelik cami buluşmaları, ilmî derslerin yanı sıra hane, site ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştirilecek.”