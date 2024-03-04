Tunç Soyer'den UKOME kararına tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Toplu Ulaşımda 120 Dakika Ücretsiz Aktarma Uygulaması”na ilişkin teklifin olağanüstü toplanan UKOME Genel Kurulu’nda merkezi idareyi temsil eden kurum ve kuruluşların verdiği oylarla reddedilmesi nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

"Yaklaşan yerel seçimler öncesi, AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da 90 dakika sistemini geri getirme vaadinde bulunmuş, hatta ‘bir vaadimiz gerçekleşti” demişti" diyen Soyer, "Bir yandan sokakta şirin görünmek için vatandaşın duymak istediklerini söylüyorlar. Diğer tarafta ise merkezi idareye bağlı kurumların temsilcilerini kullanarak, İzmirlilerin yararına olan bir uygulamayı hayata geçirmemizi engelliyorlar" ifadelerini kullandı.

"YILMADIK, YILMAYACAĞIZ"

Soyer açıklamasını, "Hep böyleydiler. Ama yılmadık, yılmayacağız da… O teklifi yeniden UKOME’ye taşıyacağız. Halkımız takip etsin. Kim samimi, kim değil görsün; kararını versin" ifadeleri ile sonlandırdı.