Topkapı Sarayı’nda tarihi restoranda yangın: Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama

Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda gece saatlerinde gerçekleşen yangın ile ilgili Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada restoran binasının çatısında maddi hasar oluştuğu ve müze faaliyetlerinin olaydan etkilenmeyeceği duyuruldu.

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Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın gece saat 02.30 sıralarında Topkapı Sarayı arazisi içerisindeki tarihi ahşap restoranın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına başta Fatih ilçesi itfaiyesi olmak üzere çevre ilçelerin itfaiyeleri de yoğun şekilde müdahalede bulundu. Bölgeye tedbir olarak İGDAŞ ekipleri de sevk edildi. Yangının gerçekleştiği çatıda çökme riskine karşı polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelere devam ediyor.

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MİLLİ SARAYLAR BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda gece saatlerinde gerçekleşen yangın ile ilgili Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ilk resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada yangının maddi hasara yol açtığı ifade edildi.

Milli Saraylar Başkanlığı’ndan Topkapı Sarayı’ndaki yangınla ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Topkapı Sarayı’nın dış bahçesinde bulunan Konyalı Restoran’ın çatısında gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. ’Dış Karakol Binası’ olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Saray’da 7/24 nöbet tutan Milli Saraylar İtfaiye Ekibi gerçekleştirdi. İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasının çatısında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı’nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama söz konusu olmadan saat 9.00 itibariyle normal şekilde devam edecektir, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

 
 
 

Kaynak: İHA

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