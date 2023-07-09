Meteoroloji’den 30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, 30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken yağışların, Kocaeli, Bilecik, Yozgat, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den 30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz e Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz ‘in kıyı illerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz Bölgesi ile Kocaeli, Bilecik, Yozgat, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 

SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Amasya, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce.

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