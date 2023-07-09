Erzincan'da feci kaza: Şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a dönen yurttaşları taşıyan minibüs Erzincan'da şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi yaralandı.

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Erzincan'da feci kaza: Şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Erzincan'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, akraba olduğu öğrenilen 4 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Süleyman Ö. idaresindeki 25 ACY 505 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi.

 

Kaynak: AA

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