Tokat'ta Sır Olay! Kaza İhbarından Cinayet Çıktı... Kan İzleri Bulundu

Tokat’ta motosiklet kazası ihbarına giden ekipler, yaralı halde iki kişi buldu. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı erkek kaza yapmadıklarını ve darbedildiklerini söyledi. Ekiplerin yaptıkları incelemede olay yerinde kan izleri ve içki şişeleri bulundu.

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Tokat'ta Sır Olay! Kaza İhbarından Cinayet Çıktı... Kan İzleri Bulundu

Tokat’ın Topçam Mahallesi’nde gece saatlerinde motosiklet kazası ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bulduğu Hatice Yalman ve Mustafa Koç, yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Koç, kaza yapmadıklarını, darbedildiklerini söyledi.

Yapılan muayenede Yalman’ın vücudunda ve başında darp izleri tespit edildi; Yalman tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tokat'ta Sır Olay! Kaza İhbarından Cinayet Çıktı... Kan İzleri Bulundu - Resim : 1

KAN İZLERİ BULUNDU

Durumun şüpheli olması üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olay yerine intikal etti. Ekipler, yaralıların bulunduğu noktaya yaklaşık 400 metre uzaklıkta, Hazine Deresi kıyısında içki şişeleri ve kan izleri buldu. Çevrede yapılan incelemelerde taşlar üzerinde kan lekeleri tespit edilerek, detaylı olay yeri çalışması gerçekleştirildi.

Tokat'ta Sır Olay! Kaza İhbarından Cinayet Çıktı... Kan İzleri Bulundu - Resim : 2

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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