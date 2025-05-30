Üvey Kızına Eziyet Edip, Dışkı Yedirerek Dehşeti Yaşatmıştı! Kan Donduran Olayda Yeni Gelişme

Kayseri'de 7 yaşındaki üvey kızına hakaret edip işkence yaptığı ve insan dışkısı yedirdiği iddia edilen Fatma Y. hakkında açılan davada verilen 5 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

KORKUNÇ OLAY SES KAYDINDA

Olay, 2020-2022 yılları arasında baba C.Y.'nin evine ses kayıt cihazı yerleştirmesiyle ortaya çıktı. Kayıtlarda Fatma Y.’nin küçük kıza yönelik şiddet ve aşağılayıcı davranışları delil olarak kayıtlara geçti.

5 YIL HAPİS CEZASI

Fatma Y., Kayseri 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve “çocuğa karşı eziyet” suçundan 5 yıl hapse mahkûm edildi. Mahkeme, sanığın geçmişteki sabıkaları, işlediği suçun ağırlığı ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasında indirime gitmedi. Karar duruşmasında mağdur çocuğun babası ve avukatları da hazır bulundu.

CEZASI ONANDI

Sanığın cezasının artırılması talebiyle yapılan başvuru üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında hukuka aykırı bir durum olmadığını belirterek itirazı reddetti. Böylece Fatma Y.’ye verilen 5 yıllık hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Kaynak: DHA