Şehir Şehir Gezip İntihar Girişiminde Bulunuyor... 100'den Fazla Defa Çatıya Çıkan Adam Tekrar İkna Edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıkan 33 yaşındaki İ.A., çevrede büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Güvenlik önlemlerinin ardından saatler süren çabalar sonucu İ.A. çatıdan indirildi.

GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

Olay, Sakarya'nın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatısına çıkan 33 yaşındaki İ.A., paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri İ.A.'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise muhtemel bir atlama durumuna karşı önlem aldı. Saatler süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, çatıdan indirildi.

ŞEHİR ŞEHİR GEZİYOR...

İ.A.'nın daha önce birçok şehirde benzer şekilde çatılara çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ve bu sayının 100'ü aştığı öğrenildi.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Öte yandan, olay esnasında toplanan kalabalığın davranışları ise dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların birçoğu yaşananları adeta bir gösteri izler gibi izleyip cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.

Kaynak: İHA