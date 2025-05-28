Ordu'da Feci Kaza: Tır Devrildi, Sürücünün Kolu Koptu

Ordu'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen Tır sürücüsü 53 yaşındaki Kenan Katip ağır yaralandı. Katip'in sol kolu kaza sırasında koptu.

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Ordu'da Feci Kaza: Tır Devrildi, Sürücünün Kolu Koptu

Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında, bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada direksiyon başındaki Kenan Katip'in (53) sol kolu koptu. Ağır yaralanan Katip, kopan koluyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ordu-Samsun kara yolunda, Yunus Emre Tüneli çıkışında sabah saat 07.00 civarında meydana geldi. Rize'den İstanbul'a çay taşıyan 53 ADR 474 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. tırın kabininde sıkışan Katip, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı.

Ordu'da Feci Kaza: Tır Devrildi, Sürücünün Kolu Koptu - Resim : 1

Kazada sol kolu kopan Katip, kopan uzvuyla birlikte hastaneye sevk edildi. İlk müdahale Ünye Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından kolunun yeniden yerine dikilebilme ihtimali göz önünde bulundurularak Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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Kaynak: DHA

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