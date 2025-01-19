Tıraş Olmaya Gittiği Berberde Canından Oldu
Şanlıurfa'da 38 yaşındaki şahıs, tıraş olmak için gittiği kuaförde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ekipler, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Olay, Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tıraş olmak için kuaföre giden Abdulkadir Doğan (38), kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Saldırı sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yapılan incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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