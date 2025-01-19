Tıraş Olmaya Gittiği Berberde Canından Oldu

Şanlıurfa'da 38 yaşındaki şahıs, tıraş olmak için gittiği kuaförde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ekipler, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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Olay, Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tıraş olmak için kuaföre giden Abdulkadir Doğan (38), kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Tıraş Olmaya Gittiği Berberde Canından Oldu - Resim : 1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tıraş Olmaya Gittiği Berberde Canından Oldu - Resim : 2

SALDIRGAN ARANIYOR

Yapılan incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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