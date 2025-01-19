Emekli Polis Arsa Anlaşmazlığında Kardeşini Öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde emekli polis İ.D. (62), iddiaya göre arsa yüzünden kardeşi İsa Demir (53) ile tartışmaya başladı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte İ.D., beylik tabancası ile kardeşini vurdu. Şahıs, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsa Demir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli İ.D. jandarma ekiplerine teslim oldu.

Bölgede yapılan incelemelerin ardından İsa Demir'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA