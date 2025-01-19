Sokakta Hızla İlerleyen Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

Olay, Cuma akşamı Sultanmurat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlenmek için sokakta otomobille dolaşan gençlerden biri, aracı kullanırken diğerleri de cep telefonuyla görüntü alıyordu. Sokağın sonuna doğru hızla ilerleyen sürücü, frene zamanında basamayarak park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki hava yastıkları devreye girerken, içeridekiler kısa süreli bir şok yaşadı.

Kazanın ardından kayıt almaya devam eden gençlerin çektiği görüntülerde, çarpma anı ve sonrasındaki panik anları net bir şekilde görüldü. Hasar gören park halindeki araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: DHA