Sokakta Hızla İlerleyen Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir grup genç, otomobille sokakta ilerlerken sosyal medya için video çektikleri sırada kaza yaptı. Hızla park halindeki bir araca çarpan otomobilin hava yastıkları açıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, Cuma akşamı Sultanmurat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlenmek için sokakta otomobille dolaşan gençlerden biri, aracı kullanırken diğerleri de cep telefonuyla görüntü alıyordu. Sokağın sonuna doğru hızla ilerleyen sürücü, frene zamanında basamayarak park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki hava yastıkları devreye girerken, içeridekiler kısa süreli bir şok yaşadı.
Kazanın ardından kayıt almaya devam eden gençlerin çektiği görüntülerde, çarpma anı ve sonrasındaki panik anları net bir şekilde görüldü. Hasar gören park halindeki araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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