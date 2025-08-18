Maltepe, Kayışdağı, Pendik, Kartal, Çekmeköy ve Kadıköy'e Kritik Uyarı: Bugün Başlayacak Salı Sabahına Kadar Devam edecek
Türkiye'ye yönelik meteorolojik kaynaklardan uyarı gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsm normallerinin üstünde seyrederken gözler İstanbul'a çevrildi. Gelen son dakika uyarısı ise İstanbulluları tedirgin etti. Maltepe, Kayışdağı, Pendik, Kartal, Çekmeköy ve Kadıköy'e saat verildi. Bugün başlayacak Salı sabahına kadar devam edecek.
Meteorolojik kaynaklardan İstanbul'a yönelik yeni bir uyarı yapıldı. Maltepe, Kayışdağı, Pendik, Kartal, Çekmeköy ve Kadıköy'de oturanlar dikkat.
Hava Forum, İstanbul'un belli ilçeleri için yağış uyarısında bulundu. Bugün öğleden sonra başlayacak Salı sabahına kadar sürecek.
UZMANLAR ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI: BUGÜN BAŞLAYACAK SALI SABAHINA KADAR SÜRECEK!
Ünlü Meteoroloji sayfası Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, Maltepe, Kayışdağı, Pendik, Kartal, Çekmeköy ve Kadıköy'e Adalar üzerinden yağışların geleceği ifade edildi.
Yağışların ise Salı sabahına kadar devam edebileceği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
